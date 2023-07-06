Сьогодні у штаб-квартирі НАТО зустрінуться міністри закордонних справ Швеції, Туреччини та Фінляндії

Це остання спроба переконати Анкару в тому, що скандинавській країні слід дозволити приєднатися до військового альянсу.

Швеція робить останню спробу переконати Туреччину в тому, що скандинавській країні слід дозволити приєднатися до НАТО, пише Bloomberg.

Перед самітом військового альянсу у Вільнюсі наступного тижня (10-11 липня, - ред.) прем’єр-міністр Ульф Крістерссон отримав підтримку від президента США Джо Байдена.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати повністю підтримують членство Швеції в НАТО. “І суть проста: Швеція збирається зміцнити наш альянс і матиме ті самі цінності, які ми маємо в НАТО. І ми з нетерпінням чекаємо вашого членства”, − сказав президент.

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зустрінуться міністри закордонних справ Швеції, Туреччини та Фінляндії. Зустріч приймає генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

“У четвер міністр закордонних справ Тобіас Більстром зустрінеться з двома новими колегами: Хаканом Фіданом з Туреччини та Еліною Валтонен з Фінляндії, які зайняли свої посади в червні після виборів у своїх країнах”, − зазначає видання.

Хоча Туреччина заявила, що планує проаналізувати ситуацію після переговорів у четвер, коментарі президента Ердогана свідчать про те, що є мало шансів на значний прорив на тлі розбіжностей щодо спалення Корану в Стокгольмі. Анкара вважає, що Швеція робить мало, аби “придушити терористичні групи”.

Нагадаємо, Іран утримається від направлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті у Стокгольмі.

Як повідомило Associated Press, парламент Угорщини відклав до осінньої сесії ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.