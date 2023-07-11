ГоловнаЕкономікаДержава

Збільшуємо держзамовлення для підготовки медиків і соцпрацівників, - Шмигаль

Для МОЗ на понад тисячу збільшується кількість бюджетних місць.

Збільшуємо держзамовлення для підготовки медиків і соцпрацівників, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Кількість бюджетних місць для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже цього року.

Про це у Телеграмі написав очільник уряду Денис Шмигаль. 

"Сьогодні наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників. Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році, яке сьогодні затвердив Уряд", - написав Шмигаль.

Для Міністерства охорони здоров’я збільшується кількість бюджетних місць на понад тисячу. Так само збільшуються й бюджетні місця для набору соціальних працівників. 

"Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому", - додав очільник уряду.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 7 липня Кабмін виділив близько 85 млн гривень на виплати освітянам Херсонщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies