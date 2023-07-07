Шмигаль назвав області, які отримали найбільше коштів на відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації.

За його словами, упродовж останніх декількох тижнів регіонам виділили 16 млрд 369 млн гривень субвенції.

"Звісно, що пріоритет віддавався тим областям, які найбільше постраждали від злочинів та руйнувань російських варварів", - пояснив Шмигаль.

У переліку регіонів, які отримали найбільшу субвенцію:

Київська область - 4,5 млрд грн.

Харківська - 2,5 млрд грн.

Житомирська - 1,5 млрд грн.

Запорізька та Одеська - по 1 млрд гривень.

Сумська - 837 млн грн.

Миколаївська - 817 млн грн.

Полтавська - 797 млн грн.

Дніпропетровська - 663 млн грн.

Херсонська - 563 млн грн.

"Це топ-10 регіонів, яким виділили найбільше коштів. Весь цей ресурс виділяється не просто так, а під конкретні проекти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно", - зауважив прем'єр.

Глава уряду додав, що з цього приводу провели нараду з керівниками ОВА, розглянули проблемні питання, з’ясували, що саме не дозволяє рухатися швидше. "Вже на наступне засідання Уряду очікую від Міністерства інфраструктури та Агентства з відновлення проектів рішень, які дозволять пришвидшити процес відбудови", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях. А Європейський банк реконструкції та розвитку виділить місту Дніпро 25 млн євро кредиту - на безперебійне надання важливих комунальних послуг.

Раніше український прем'єр скаржився на те, що компенсацію за пошкоджене війною житло погодили лише для півтори сотні українців. При цьому подали заявки понад 22 тисячі осіб.