Ціни на пальне збільшаться в середньому на 5 грн за літр, - Шмигаль

За його словами, дефіциту пального не прогнозується.

Ціни на пальне в Україні після повернення довоєнного оподаткування в липні збільшаться в середньому на 5 грн за літр.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні сили України", - сказав Шмигаль.

За його словами, дефіциту пального не прогнозується ані в Європі, ані в Україні.

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

Вартість пального почала поступово зростати ще наприкінці червня.

За даними ЗМІ, пальне на АЗС вже подорожчало від 2 до 5 гривень.