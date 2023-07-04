Європейський банк реконструкції та розвитку виділить місту Дніпро 25 млн євро кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що надає кредит у розмірі 25 млн євро місту.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

Кредит допоможе забезпечити безперебійне надання важливих комунальних послуг у місті, яке зіткнулося із напливом біженців внаслідок війни Росії з Україною.

"Дніпро – четверте за величиною місто України з населенням близько мільйона людей. Ця кількість ще більше зросла в останні місяці внаслідок постійного припливу внутрішньо переміщених осіб. З початком війни місто стало природним місцем для біженців через роль великого економічного центру на південному сході України", - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Через війну Дніпро та його ключові комунальні підприємства серйозно постраждали і намагаються підтримувати повсякденну роботу. "Надзвичайні фонди забезпечать безперервне надання комунальних послуг населенню міста, що збільшується. Таким чином вони заповнять прогалину, створену складною економічною ситуацією в країні, оскільки місцеві кредитори не можуть надати таке середньострокове фінансування", - пояснили в ЄБРР.

Дніпро, додали в банку, стало другим після Львова, який отримав підтримку ліквідності. Місто, до речі, приєдналося до флагманської програми ЄБРР зі сталого розвитку міст EBRD Green Cities у червні 2021 року і стало її 49 учасником.

Нагадаємо, ЄБРР надасть Україні додаткові 1,5 млрд євро на підтримку інфраструктури та економіки. Загалом банк збільшить підтримку нашої держави на 3-5 млрд євро. За словами очільниці фінустанови Оділь Рено-Бассо, Україна є "головним пріоритетом банку". Детальну пропозицію щодо збільшення сплаченого капіталу підготують до кінця 2023 року