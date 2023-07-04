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Європейський банк реконструкції та розвитку виділить місту Дніпро 25 млн євро кредиту

Кошти допоможуть забезпечити безперебійне надання важливих комунальних послуг.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить місту Дніпро 25 млн євро кредиту
Фото: cgdev.org

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що надає кредит у розмірі 25 млн євро місту.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

Кредит допоможе забезпечити безперебійне надання важливих комунальних послуг у місті, яке зіткнулося із напливом біженців внаслідок війни Росії з Україною.

"Дніпро – четверте за величиною місто України з населенням близько мільйона людей. Ця кількість ще більше зросла в останні місяці внаслідок постійного припливу внутрішньо переміщених осіб. З початком війни місто стало природним місцем для біженців через роль великого економічного центру на південному сході України", - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Через війну Дніпро та його ключові комунальні підприємства серйозно постраждали і намагаються підтримувати повсякденну роботу. "Надзвичайні фонди забезпечать безперервне надання комунальних послуг населенню міста, що збільшується. Таким чином вони заповнять прогалину, створену складною економічною ситуацією в країні, оскільки місцеві кредитори не можуть надати таке середньострокове фінансування", - пояснили в ЄБРР.

Дніпро, додали в банку, стало другим після Львова, який отримав підтримку ліквідності. Місто, до речі, приєдналося до флагманської програми ЄБРР зі сталого розвитку міст EBRD Green Cities у червні 2021 року і стало її 49 учасником.

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Нагадаємо, ЄБРР надасть Україні додаткові 1,5 млрд євро на підтримку інфраструктури та економіки. Загалом банк збільшить підтримку нашої держави на 3-5 млрд євро. За словами очільниці фінустанови Оділь Рено-Бассо, Україна є "головним пріоритетом банку". Детальну пропозицію щодо збільшення сплаченого капіталу підготують до кінця 2023 року

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