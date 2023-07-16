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Київ може внести у чорний список майже 10 тисяч колаборантів після деокупації Криму, − Ташева

Але Україна не каратиме тих, кого вважає “жертвами” окупації.

Київ може внести у чорний список майже 10 тисяч колаборантів після деокупації Криму, − Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева

Після деокупації Криму Київ може внести в чорний список близько 10 000 українців, які співпрацювали з російською владою на півострові, але не буде карати тих, кого вважає “жертвами” окупації.

Про це постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева розповіла в інтерв'ю Newsweek.

За її словами, з 2014 року до Криму переїхали сотні росіян − від 500 до 800 тисяч новоприбулих. Усі росіяни, які в'їхали нелегально, будуть піддані “примусовому видворенню”.

Масштаб кампанії "залежить від того, як виглядатиме деокупація і як росіяни вийдуть".

“Я припускаю, що вони підуть з Криму до того, як (ЗСУ, - ред.) увійдуть, оскільки щодо притягнення до відповідальності всіх колабораціоністів − тих, хто перейшов на інший бік у 2014 році чи пізніше, − вони, очевидно, на це чекають і, швидше за все, спробують втекти”, − сказала Ташева. 

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У Києві планується систематична оцінка тих, хто залишився, сказала Ташева. “Ті, хто є громадянами України, ми такими й сприйматимемо, незалежно від того, отримали вони російське громадянство з 2014 року, добровільно чи примусово”, − підкреслила вона.

Вона додала, що масових депортацій не буде, але кожна справа буде розглядатися окремо.

“Ми вже спілкуємося з різними відомствами та нашими громадянами в Криму, кажучи їм, щоб вони, наскільки можливо, залишали півострів, а не співпрацювали з окупантами”, − сказала вона.

“Але якщо ви залишитеся і братимете участь у незаконній окупації та військових злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде нелегкий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх розглядів, включно з люстрацією колишніх чиновників, громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями”, − підкреслила Ташева.

Нагадаємо, російські політтехнологи на окупованих територіях запустили кампанію з популяризації служби на ворога серед молоді від 18 до 35 років.

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