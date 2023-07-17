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Генштаб: На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Генштаб: На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої
Фото: Генштаб ЗСУ

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Плещіївка та Ступочки Донецької області. 

На Авдіївському напрямку, під вогнем ворожої авіації, наші захисники відбили усі атаки окупантів в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та біля Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара і здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізькоїї області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса, Преображенка Запорізької області; Дудчани, Веселе, Львове, Садове Херсонської області та місто Херсон. Під вогонь потрапив і Очаків Миколаївської області. 

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Нагадаємо, що 16 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою.

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