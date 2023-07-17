Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині, є загиблі

Російські військові обстріляли центр Білопілля у Сумській області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється.

У Сумській ОВА повідомили, що Білопілля обстріляли з артилерії, обстріл тривав з 12:35 до 12:39, було три вибухи. Внаслідок обстрілу зруйноване адміністративне приміщення.

"Суспільне" повідомило, що станом на 15.00 відомо про двох загиблих. За інформацією білопільського міського голови Юрія Зарка, щонайменше 10 людей поранені. Двоє людей похилого віку у важкому стані, вони доставлені до сумської лікарні.

Також речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п'ять поранених працівників ДСНС.

Нагадаємо, що у Сумській області вночі та вранці 17 липня росіяни здійснили девʼять обстрілів. Зафіксовано 63 вибухів, з яких: три мінометні – 15 вибухів, два артилерійські – вісім вибухів, один гранатометний – 15 вибухів, три зі стрілецької зброї – 25 кулеметних черг. Обстріляли шість територіальних громад – Білопільську, Хотінську, Дружбівську, Великописарівську, Есманську, Шалигинську.