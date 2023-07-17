Петиція про звільнення херсонських керівників Прокудіна та Мрочка набрала 25 010 голосів

Петиція зі зверненням до президента України Володимира Зеленського про звільнення з посад голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та голови Херсонської МВА Романа Мрочка набрала 25 010 голосів.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Замість того, щоб вирішувати безпекові та гуманітарні питання міста Херсон та області, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, займаються задоволенням власних інтересів. Обласна та міська військові адміністрації за три місяці від дня призначення так і не змогли забезпечити містян захисними спорудами належної якості та у необхідній кількості. А місце розташування деяких захисних споруд просто викликає збентеження та щире нерозуміння", – йдеться у петиції.

Петиція про звільнення керівників Херсонщини була зареєстрована 15 травня. Авторкою петиції вказана жителька Херсона Грищенкова Юлія Дмитрівна. Станом на понеділок 17 липня вона набрала 25 010 голосів.

Електронна петиція, адресована відповідно президенту України, Верховній Раді, Кабінету міністрів, розглядається в особливому порядку за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення.

Нагадаємо, Олександр Прокудін раніше очолював головне управління Нацполіції у Херсонській області. 7 лютого 2023 року президент призначив Прокудіна на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Роман Мрочко працював в органах прокуратури з 2011 року. 2 березня 2023 року Володимир Зеленський призначив Мрочка очільником Херсонської міської військової адміністрації.