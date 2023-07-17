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Окупанти завдали удару по селу у Куп'янському районі Харківщини

Після обстрілу загорівся приватний будинок.

У понеділок, близько 18:00 російські окупаційні війська завдали удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

"Після обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. російських військових, які ведуть наступальні дії.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою. Ворог поставив мету розгромити наші війська в районі Куп’янська. 

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