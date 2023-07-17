Швеція виділяє 522 млн євро на відновлення України

Гроші підуть на інфраструктуру та розмінування.

Швеція виділяє 522 млн євро на потреби відновлення України на період 2023-2027 років.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Щиро вдячний уряду Швеції за схвалення Стратегії відновлення України на 2023-2027 роки на загальну суму 522 млн євро. Інфраструктура, зелений розвиток, підприємництво, розмінування та підтримка демократії є ключовими сферами нашого післявоєнного відновлення. Дякую, Швеція, за щиру солідарність. Разом до перемоги!", - написав президент.

Нагадаємо, що від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.