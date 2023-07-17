Ростислав Шурма розповів про зміни, які спростять ведення бізнесу в Україні

Нещодавно президент збирав бізнес для того, щоб почути з перших уст, що справді турбує сьогодні. За підсумками зустрічі буде готуватися цілий пакет змін відповідно до запитів.

Про це заявив в інтерв’ю Lb.ua заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Перший і найочевидніший крок – “єдине вікно” або два “вікна”. Навряд в одне “вікно” вдасться зібрати все – від податкових правопорушень до екологічних, пожежних. Щоб не забігали (з перевірками. – С.К.) п’ять, шість, сім, вісім органів – від екологів, пожежників, ДБР до поліції, прокуратури тощо. Думаю, це буде доволі швидке рішення, яке зможе частково перекрити проблему. Але лише частково", – розповів Шурма.

Другий блок, зазначив він, це максимальна цифровізація відносин. Тобто мінімізувати персональні контакти.

"І третє –перегляд фундаментальних, базових норм, які є першою причиною контактів правоохоронців з бізнесом. Так, це – томи і купа часу, але треба зробити так, аби бізнес, роблячи будь-яку дію, будуючи будь-який об'єкт, автоматично не порушував три, п’ять, десять якихось незрозумілих норм", – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, український бізнес демонструє витривалість та будує плани на майбутнє в Україні. 88% компаній працюють частково або повністю у довоєнному режимі, ще 4% розпочали новий бізнес. Про це свідчать результати дослідження Gradus Research, проведеного наприкінці травня 2023 року.