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ЦВК не визнала обраним нардепом представника ОПЗЖ, наступного у списку після Плачкової

За процедурою повинно було б відбутися заміщення.

ЦВК не визнала обраним нардепом представника ОПЗЖ, наступного у списку після Плачкової
Тетяна Плачкова
Фото: Facebook / Тетяна Плачкова

Центральна виборча комісія не визнала обраним нардепом представника ОПЗЖ, що був наступним у списку після Тетяни Плачкової, повноваження якої припинено.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія отримала Постанову Верховної Ради, яка достроково припиняє повноваження Плачкової.

Плачкова була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ. За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраним нардепом наступного за черговістю кандидата від ОПЗЖ.

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"Однак, ЦВК  визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду - обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраним нардепом на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступного за черговістю кандидата у виборчому списку цієї партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Плачкова є засновницею ТОВ "Юридична компанія "Кі енд Кейс". Працювала у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Була помічницею депутатки-регіоналки Катерини Ващук на платній основі.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Опозиційна платформа – За життя” номером 31 у списку як членкиня партії. Членкиня Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Входила до складу фракції ОПЗЖ, але вийшла з неї в березні 2022.

Плачкова в 2020 році була в складі делегації ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком і зустрічалася в Кремлі з депутатами російської думи. До повномасштабної війни розповідала про співпрацю з Росією та країнами колишнього СРСР, після – змінила публічну риторику на проєвропейську. Докладно – в матеріалі  LB.ua "Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”".

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