​Мотивацію бійців, креативність та ініціативність потрібно підтримувати, — Рахманін

Сильними сторонами українських Збройних сил, які дозволяють добиватися успіху навіть коли ворог переважає чисельно, є мотивація бійців, креативність та ініціативність. І запровадження стандартів НАТО в українському війську заохочує командний склад виявляти ініціативу й брати відповідальність на себе, при цьому надаючи більше свободи і в ухваленні рішень, і в кадрових питаннях. На цьому наполягає народний депутат «Голосу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«Важливим кроком уперед у збільшенні самостійності командирів став торішній наказ міністерства оборони N126. Він надав право командирам окремих військових частин, зокрема комбатам окремих батальйонів (як випливає з роз’яснень МО у відповідь на моє депутатське звернення), самостійно здійснювати призначення на будь-які посади й присвоювати військові зівання підлеглим до головного сержанта включно.

Безумовним позитивом стало набуття чинності нещодавно ухваленого парламентом закону, що дозволить досвідченим військовослужбовцям здобувати офіцерські звання навіть за відсутності вищої освіти», — пояснює народний депутат.

За словами Сергія Рахманіна, нині від уряду й Міністерства оборони очікують змін.

«Вони стосуватимуться спрощення процедури списання використаних або знищених під час бойових дій боєприпасів, озброєння і БПЛА. А також остаточних перетворень у царині військового діловодства, котрі б звільнили офіцерів від тягаря паперової «кабали» й вивільнили час для реальної бойової роботи.

Західні фахівці неодноразово відзначали швидкість, з якою наші вояки опановують складні зразки техніки, дотепність при використанні нового озброєння й винахідливість під час ремонту», – наголошує представник «Голосу».