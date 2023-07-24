Кияни з порушенням слуху за ініціативою Кличка отримали годинники, які повідомлять про повітряну тривогу

За ініціативи мера Києва Віталія Кличка мешканці Києва з порушенням слуху отримали смарт-годинники з функцією вібросигналу, які, зокрема, сповіщатимуть про повітряну тривогу. Про це повідомила Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ», інформує сайт Київської міської ради.

«Люди з порушенням слуху не отримують достатній рівень інформування про небезпеку задля захисту свого життя, оскільки вони не чують ані сирен, ані сигналів телефонного додатка. Тому єдиним дієвим способом інформування про повітряну тривогу є забезпечення осіб з інвалідністю зі слуху розумними смарт-годинниками з функцією вібросигналу. Наразі 455 людей забезпечено смарт-годинниками», - повідомила Леся Петрівська.

Реалізувати ініціативу Віталія Кличка допомогли міжнародна організація «Help – Hilfe zur Selbsthilfe» та Київська організація «Українське товариство глухих», повідомляє сайт КМР.

За словами Петрівської, смарт-годинники мають функцію Bluetooth, тому вони легко синхронізуються зі смартфоном, що дає змогу відображати на годиннику всі повідомлення, що і на телефоні, в тому числі сповіщення про початок або закінчення повітряної тривоги з додатка «Київ Цифровий».

«Звісно, кількість людей, які потребують ці гаджети більша. Зараз в місті багато внутрішньо переміщених осіб та тих, що не перебувають на обліку, тому знадобиться час, щоб підрахувати потребу», – наголосила Уповноважена КМР з прав осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що в Києві будується сучасний центр реабілітації для українських захисників. За словами Віталія Кличка, він розташується на ділянці 5 гектарів, площа центру складатиме 35 тис. кв. м. Першу чергу планується ввести в експлуатацію вже цього року.