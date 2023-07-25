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Арістову призупинять членство в фракції, а в разі пітвердження відпочинку на Мальдівах – вимагатимуть складання мандату

Фракція перевірить обставини його подорожі. 

Арістову призупинять членство в фракції, а в разі пітвердження відпочинку на Мальдівах – вимагатимуть складання мандату
Юрій Арістов
Фото: Верховна Рада

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював негайне призупинення членства народного депутата, заступника голови оборонного комітету Юрія Арістова після публікації даних про його відпочинок у готелі на Мальдівах

Також політсила зробить запит щодо документів про його відрядження та перевірить всю інформацію, запевнив Арахамія в Telegram. Він додав, що в разі підтвердження проситиме Арістова скласти мандат. 

"У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", – сказав він. 

Згідно з Конституцією, виключення депутата зі складу фракції вважається достатньою підставою, аби позбавити йог депутатського мандату.

Вчора журналісти "Слідства інфо" опублікували дані про поїздку Арістова на Мальдіви. Пʼятизірковий готель підтвердив, що людина з таким імʼям там відпочивала.

Сам Арістов на дзвінок журналістів не відповів, а його прессекретарка попросила надіслати журналістський запит, відповіді на який поки не надала.

Арістов раніше очолював бюджетний комітет, а потім став заступником голови оборонного. 

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