Дмитро Кулеба обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї

Також ішлося про формулу миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіангом Нгуемою Мбасого.

Про це йдеться в дописі Кулеби у Х.

Міністр зауважив, що "підтвердив бажання України розвивати наші відносини з Екваторіальною Гвінеєю".

Під час розмови йшлося про формулу миру і продовольчу безпеку в Африці.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про зупинення дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Такий крок РФ викликав занепокоєння світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання Ради Україна-НАТО, а Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що Путін використовує голод як зброю навіть проти людей у тих країнах, які все ще вагаються у засудженні розв'язаного ним злочинного кровопролиття в Україні. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни Африки та Азії вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму.