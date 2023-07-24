Медіарух закликав міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами з РФ

Українські журналісти і медійні організації, учасники Медіаруху, закликають міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами — активними учасниками російської агресії проти України.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

"Ми, українська медійна спільнота, нагадуємо міжнародним організаціям про те, що пропагандисти є прямими антагоністами журналістів. Саме їхні дії призводять до знищення свободи слова і гонінь на медійників, які працюють з дотриманням принципів свободи слова та професійних стандартів. Російські медіаорганізації та їх співробітники, які є активними виробниками пропаганди та учасниками військової агресії Росії проти України, мають понести справедливе покарання за свої дії, які призвели до розпалювання війни і масового знищення українських громадян", - йдеться у заяві.

Пропагандист Ростислав Журавльов особисто брав участь в агресії проти України у складі збройних формувань, зокрема, в захопленні українських адміністративних будівель на Донеччині в 2014 році. Як Журавльов сам писав у соцмережах, він приїхав з Росії в 2014 році аби брати участь у війні проти України. Доказом цього є численні фотографії Журавльова зі зброєю, нацистською символікою та його дописи, які свідчать про те, що він брав активну участь в російській окупації України.

"Також інформуємо міжнародні організації, що РИА є державною інформаційною агенцією, яка повністю контролюється та фінансується російською владою. РИА є частиною пропагандистського конгломерату “Россия сегодня” під керівництвом Дмитра Кисельова, до яких застосовані міжнародні санкції, та які активно продукують фейк-ньюз та дезінформацію щодо подій в Україні. Роками пропаганда Кремля, зокрема, агенція РИА Новости, готувала ґрунт до російського вторгнення і розкручувала наратив про буцімто захоплення влади в Україні нацистами та нібито розквіт нацизму в усій державі", - повідомили в Медіарусі.

В квітні 2022 року РИА розмістило статтю російського політтехнолога Тимофія Сергєйцева “Что Россия должна сделать с Украиной”, яка закликала до цілковитого знищення України як держави та етноциду українців. Автор прирівняв до нацистів усіх українців, а також підбурював росіян до радикальних войовничих дій. На співробітниках подібних організацій лежить пряма відповідальність за злочинну війну Росії проти України. Численні соціологічні дослідження демонструють чітку кореляцію між споживанням державних інформаційних ресурсів та підтримкою дій російської армії в Україні.

"Ми закликаємо міжнародні організації відкрито засудити російську державну пропаганду і визнати її такою, що становить загрозу миру і є актом агресії, відповідно до статті 30 Статуту ООН", - резюмували автори заяви.

Нагадаємо, що 22 липня стало відомо про знищення пропагандиста Ростислава Журавльова.

24 липня Міжнародна і Європейська федерації журналістів та ЮНЕСКО поширили заяви, у яких назвали “журналістом” Ростислава Журавльова. Організації закликали розслідувати загибель російського пропагандиста, працівника кремлівської інформагенції РИА Новости.