Крім того, поранення отримали ще декілька представників російських пропагандистських ресурсів.

ЗСУ ліквідували російського “воєнкора” Ростислава Журавльова під час бойових дій у районі села П'ятихатки Запорізької області.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РИА Новости, на яке працював Журавльов.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу був поранений фотокореспондент інформагентства Костянтин Михальчевський.

Інше російське пропагандистське видання «Известия» повідомило, що також постраждав їхній кореспондент Роман Польшаков та оператор Дмитро Шиков. У Польшакова чотири уламкові поранення, у Шикова — уламки в м'яких тканинах і невеликий перелом кульшових кісток.

За даними українського журналіста та блогера Дениса Казанського, Ростислав Журавльов з 2014 року брав участь в агресії проти України. Журавльов приїхав до Донецька з Росії на самому початку березня 2014 року розпалювати війну. Разом із Павлом Губарєвим штурмував Донецьку ОДА. Потім, коли розпочалися бойові дії, вбивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї із озброєних банд "ЛНР".

“Добре його пам'ятаю. Це був один із перших "російських туристів", якого ідентифікували у Донецьку. Таких як він тоді надсилали з РФ до Луганська та Донецька, щоб розпочати на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно та обережно”, – повідомив Казанський.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського комбрига Дениса Іванова. На російських держканалах “Ташкента” називали “легендарним комбригом”.