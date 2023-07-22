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На Одещині спіймали ухилянта, який сховався у вантажівці

За таку «мандрівку» він повинен був сплатити 5300 доларів.

На Одещині спіймали ухилянта, який сховався у вантажівці
Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники завадили доставити пасажира-ухилянта за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню за кордон військовозобов’язаного чоловіка. 41-річний мешканець Запорізької області через закритий телеграм-канал знайшов послуги «таксі» до суміжної держави та отримав інструкцію своїх дій.

Прибувши до Одеси ухилянт «завантажився» у вказаний транспортний засіб, аби бути непоміченим та безперешкодно проїхати транзитну ділянку автомобільної дороги Одеса-Рені. За таку «мандрівку» він повинен був сплатити 300 доларів США водію фури, а бувши за кордоном надати 5000 доларів США організаторам поїздки.

Завдяки охоронцям кордону, протиправні плани не вдалось реалізувати, осіб та транспортний засіб передано представникам Національної поліції.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які займались незаконним переправленням українців за кордон. 

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