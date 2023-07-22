На Одещині прикордонники завадили доставити пасажира-ухилянта за кордон.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню за кордон військовозобов’язаного чоловіка. 41-річний мешканець Запорізької області через закритий телеграм-канал знайшов послуги «таксі» до суміжної держави та отримав інструкцію своїх дій.
Прибувши до Одеси ухилянт «завантажився» у вказаний транспортний засіб, аби бути непоміченим та безперешкодно проїхати транзитну ділянку автомобільної дороги Одеса-Рені. За таку «мандрівку» він повинен був сплатити 300 доларів США водію фури, а бувши за кордоном надати 5000 доларів США організаторам поїздки.
Завдяки охоронцям кордону, протиправні плани не вдалось реалізувати, осіб та транспортний засіб передано представникам Національної поліції.
Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які займались незаконним переправленням українців за кордон.