Росія уразила ракетами об'єкт інфраструктури на Одещини, – Гуменюк

Масштаби руйнувань уточнюють, інформації про постраждалих поки немає.

Російські окупаційні війська випустили 7 ракет різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ворог продовжує атаки по Одещині. 7 ракет було випущено різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини. Об'єкт уражено, масштаби руйнування ми уточнюємо, інформації про постраждалих немає”, - повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, це ще одна демонстрація того, що ворог не зупиниться, а продовжуватиме терористичні атаки. Вона закликала всіх мешканців регіону бути дуже уважними та перебувати в укриттях під час сигналів повітряної тривоги.

Відповідаючи на питання щодо видів зброї, з якої окупанти завдають ударів по Одесі упродовж останніх днів, речниця зазначила, що йдеться про весь наявних арсенал озброєння та техніки у ворога. Зокрема, ворог застосовує стратегічну та тактичну авіацію, берегові комплекси, дрони, надводні та підводні човни.

Гуменюк переконана, що російські військові продовжать масовані обстріли Півдня та шукатимуть нову тактику, аби протистояти українській ППО. Вона також наголосила, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, адже ворог попри санкції продовжує масове виробництво ракет.

Нагадаємо, 21 липня росія запустила ракети "Онікс" у напрямку Одеси, в Києві та кількох областях теж ракетна небезпека. Мешканців закликали бути в укриттях.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак Росії. Також працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки.