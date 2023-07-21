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Викрадений окупантами рік тому український журналіст Дмитро Хилюк перебуває у російській колонії, – правозахисники

Російська влада досі заперечує його утримання.

Викрадений окупантами рік тому український журналіст Дмитро Хилюк перебуває у російській колонії, – правозахисники
Дмитро Хилюк
Фото: Facebook/Дмитро Хилюк

Викрадений окупантами на Київщині понад рік тому український журналіст Дмитро Хилюк перебуває у російській колонії у Володимирській області.

Про це повідомила правозахисна організація "Репортери без кордонів" (РБК).

"Дмитро Хилюк живий. Після кількох місяців пошуків РБК знайшли слід журналіста, заарештованого в саду свого родинного будинку на північ від Києва менш ніж через два тижні після початку російського вторгнення в Україну в березні 2022 року”, – йдеться в повідомленні. 

Згідно з інформацією РБК, журналіст українського інформаційного агентства УНІАН покинув СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.

Потім журналіста вивезли в одну з в'язниць Володимирської області, розташовану за кілька сотень кілометрів на схід від Москви. 

У повідомленні своїй родині на початку червня він писав: "Я в порядку. Я вас люблю. Повідомте УНІАН, що я у в'язниці". 

Журналіста також двічі бачили в новій в'язниці наприкінці травня згідно з джерелами, з якими РБК зустрічалися в червні минулого року в Україні, які з міркувань безпеки побажали залишитися анонімними.

Ці свідчення є ще одним доказом перебування журналіста в полоні, незважаючи на те, що російська влада досі заперечує його утримання або відкриття проти нього судового провадження.

"Утримуючи цього українського журналіста, який не скоїв жодного злочину, у в'язниці, Росія продовжує зневажати Женевську конвенцію. Використання цивільних осіб як військової здобичі для "вибивання" інформації або "промивання мізків" доповнює довгий список звірств, скоєних з початку війни. Дмитро Хилюк зараз є державним заручником. Він має бути звільнений беззастережно", – заявив Арно Фроже, керівник відділу розслідувань РБК.

Зазначається, що у Володимирській області нараховується 14 слідчих ізоляторів. Згідно з інформацією РБК, Дмитра Хилюка утримують або у виправній колонії № 7 (ВК-7) неподалік від Коврова, або у виправній колонії № 6 (ВК-6) в Мелехово. 

За даними українських ЗМІ, журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк був викрадений військовослужбовцями РФ у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області орієнтовно 4 березня 2022 року.

Нагадаємо, у березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди заґратували на 8,5 та 18,5 років ще двох українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.Боєць потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

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