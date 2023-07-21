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F-16 можуть прикрити небо від дронів та ракет майже на 100%, – Ігнат

"Зараз ми маємо 70-80% – це при сильних російських атаках".

F-16 можуть прикрити небо від дронів та ракет майже на 100%, – Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Передача Україні літаків F-16 дозволить силам протиповітряної оборони застосовувати більш дешеві ракети.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

При цьому, за його словами, F-16 не може збивати балістичні ракети.

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100. Зараз ми маємо 70-80% – це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального", – пояснив Ігнат.

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"Адже призначення великого ППО доволі серйозне. Зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати власне небо і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави", – додав він.

Нагадаємо, що депутати Європарламенту закликають якнайшвидше передати Україні F-16.

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