Чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Києво-Печерської лаври

У квітні прихильники московського патріархату перешкоджали комісії Мінкульту проводити інспекцію в приміщеннях заповідника.

Чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб за обвинуваченням у вчиненні хуліганських дій на території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» (ч. 3 ст. 296 КК України).

19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

Вжитими оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити та затримати чотирьох осіб (двох жінок та двох чоловіків), причетних до вчинення протиправних дій.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно виконувач обов’язків директора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко повідомив, що передача об’єктів культурної спадщини і мощів святих від монастиря, який підпорядковується Українській православній церкві, що є структурним підрозділом Російської православної церкви, до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра" має бути завершена до кінця року.

До цього суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври: представники московського патріархату не мають права перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври.

4 липня представники московського патріархату не дали Комісії Національного заповідника перевірити та опечатати вивільнені корпуси на території Нижньої лаври. В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.