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УПЦ МП збирає гроші на заставу для митрополита Павла

Гроші збирають у храмі святого Агапіта Печерського. 

УПЦ МП збирає гроші на заставу для митрополита Павла
Фото: Андрій Ковальов

У Києво-Печерській лаврі збирають гроші на заставу для митрополита Павла.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

“Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних Сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, - у Києво-Печерській Лаврі адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля!!! так званого “митрополита Павла” - громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не “Паша Мерседес”, а “Паша Тесла”, - написав Ковальов.

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Як доказ він оприлюднив фото, зроблене у храмі святого Агапіта Печерського. 

Фото: Андрій Ковальов

В свою чергу, речник УПЦ МП Климент підтвердив цю інформацію у коментарі hromadske.

“Так, такий збір існує [в Києво-Печерській лаврі]. Нам один електронний ресурс, через який ми збирали ці кошти, заблокував цей збір. Намагаємося збирати якимись іншими способами”, - прокоментував Климент.

Як повідомлялося, 14 липня суд відправив митрополита Павла під варту. Замість цілодобового домашнього арешту суд обрав йому тримання під вартою до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн гривень.

Раніше колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу було повідомлено про нову підозру. Митрополиту інкриміновано заперечення збройної агресії РФ проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 КК).

30 червня Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту Павлу домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.

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