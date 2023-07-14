Суд відправив митрополита Павла під варту

Втім, він може вийти під багатомільйонну заставу.

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу. Замість цілодобового домашнього арешту суд обрав йому тримання під вартою до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

“Як стверджує прокурор, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов'язки”, - йдеться у повідомленні.

Втім, сам митрополит заявив під час засідання, що не знайомий зі свідком.

Нагадаємо, раніше колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу було повідомлено про нову підозру.

Митрополиту інкриміновано заперечення збройної агресії РФ проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 КК).

Нагадаємо, 30 червня Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту Павлу домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.