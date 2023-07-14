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Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет".

Про це повідомляє повітряне командування "Південь" на своїй фейсбук-сторінці.

Ударні російські дрони знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Фото: Повітряне командування "Південь" Уламки БпЛА "Ланцет"

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, росіяни здійснили 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА.

Уночі 14 липня сили ППО знищили над Одеською областю 8 ворожих "Шахедів". А вдень загарбники скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини.