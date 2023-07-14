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Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет"

Відпрацювали воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет"
Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces

Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет".

Про це повідомляє повітряне командування "Південь" на своїй фейсбук-сторінці.

Ударні російські дрони знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

Уламки БпЛА &quot;Ланцет&quot;
Фото: Повітряне командування "Південь"
Уламки БпЛА "Ланцет"

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Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, росіяни здійснили 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА.

Уночі 14 липня сили ППО знищили над Одеською областю 8 ворожих "Шахедів". А вдень загарбники скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

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