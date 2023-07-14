Українські бійці збили на Херсонщині три ворожі БпЛА "Ланцет".
Про це повідомляє повітряне командування "Південь" на своїй фейсбук-сторінці.
Ударні російські дрони знищили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, росіяни здійснили 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА.
Уночі 14 липня сили ППО знищили над Одеською областю 8 ворожих "Шахедів". А вдень загарбники скинули з безпілотника боєприпаси на Марганецьку громаду Дніпропетровщини.