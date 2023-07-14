Учора ворог випустив 487 снарядів по території Херсонщини, загинула людина

Ще один мирний житель отримав поранення.

За минулу добу, 13 липня, противник здійснив 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді, територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще один цивільний дістав поранення.

Нагадаємо, вчора ввечері окупаційні війська обстріляли село Дудчани на Херсонщині. Під удар потрапив житловий будинок. У результаті отримав поранення 71-річний житель, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.