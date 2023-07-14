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Збройні сили мають успіх на Бахмутському напрямку

Мова йде про напрямок Біла Гора – Андріївка.

Збройні сили мають успіх на Бахмутському напрямку
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник.

Оборонці продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує тут свої резерви, тривають важкі бої.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках у Донецькій області, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень на сході.

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