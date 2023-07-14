Збройні сили мають успіх на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник.

Оборонці продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує тут свої резерви, тривають важкі бої.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках у Донецькій області, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень на сході.