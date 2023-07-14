Пентагон підтвердив надходження касетних боєприпасів в Україну

Україна не зацікавлена у використанні касетних боєприпасів поблизу цивільного населення, наголосили в США.

Чиновник Міноборони США підтверджує, що американські касетні боєприпаси вже в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Зараз в Україні є касетні боєприпаси”, - заявив генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з операцій Об’єднаного штабу.

Він наголосив, що Україна “не зацікавлена у використанні касетних боєприпасів десь поблизу цивільного населення, на відміну від росіян”.

Крім того, росіяни застосували цю зброю проти цивільних осіб у цивільних громадах, що є суттєвою відмінністю від того, що збираються робити українці.

“Українці мають намір використовувати касетні боєприпаси в тактичному середовищі проти росіян, а не проти мирного населення”, - запевнив Сімс.

Раніше бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.