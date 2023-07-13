Болгарія може надати Україні близько 100 броньованих машин

Більшість з них становлять бронетранспортери, які були виготовлені у 1960-70-х роках.

Проєвропейський блок у парламенті Болгарії "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" пропонує надати Україні близько 100 одиниць бронетехніки.

Про це повідомив депутат парламенту Болгарії від блоку "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" Івайло Мірчев.

Він зазначив, що більшість з них становлять бронетранспортери на балансі Міністерства внутрішніх справ, які були виготовлені у 1960-70-х роках.

"На щастя, бронемашини так і не були використані, деякі з них технічно несправні і більше не потрібні Міністерству внутрішніх справ. Протягом 40 років вони припадали пилом на складах і лише поглинали витрати на їхню охорону та утримання", – зауважив депутат.

Він вважає, що такий крок дозволить Болгарії просити США про компенсацію та отримання більш сучасної техніки. Раніше подібну схему вартістю 200 млн доларів США пропонували стосовно систем ППО.

"За останні 16 місяців Україна закупила у наших військових заводів зброї та боєприпасів на суму близько 5 мільярдів левів. Очікується, що до кінця 2023 року ця сума сягне 7 мільярдів левів. Ці мільярди Україна інвестує в болгарську економіку, а на збройових заводах заробляють на життя (прямо й опосередковано) понад 100 тисяч болгар", – наголосив Мірчев.

Депутат розповів, що цю пропозицію опрацьовували близько місяця прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков, міністри внутрішніх справ та оборони, а також голова парламентського комітету з питань оборони.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, який вступив на посаду 6 червня, заявив про підтримку України у її протистоянні російській агресії.

Раніше експрем'єр Болгарії розповів, що значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Така ж ситуація була і з дизпаливом.

Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.