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Росіяни двічі за день атакували підприємство на Запоріжжі

Внаслідок обстрілу травмувалося дві людини.

Росіяни двічі за день атакували підприємство на Запоріжжі
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Сьогодні, 13 липня, о 12:05 росіяни обстріляли одне з підприємств у Запорізькому районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

“Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що горять 4 вантажівки та 6 причепів на загальній площі 80 кв. м”, - розповіли в пресслужбі. 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмувалося дві людини, їх госпіталізували до медичних закладів.

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Згодом росіяни вдруге обстріляли підприємство, в результаті чого сталося загоряння ангару на загальній площі 2000 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Нагадаємо, після чергового обстрілу прикордоння Сумщини загинув цивільний.

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