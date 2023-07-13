Сьогодні, 13 липня, о 12:05 росіяни обстріляли одне з підприємств у Запорізькому районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

“Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що горять 4 вантажівки та 6 причепів на загальній площі 80 кв. м”, - розповіли в пресслужбі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмувалося дві людини, їх госпіталізували до медичних закладів.

Згодом росіяни вдруге обстріляли підприємство, в результаті чого сталося загоряння ангару на загальній площі 2000 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області

Нагадаємо, після чергового обстрілу прикордоння Сумщини загинув цивільний.