Крім обстрілів "шахедами" і ракетами, Росія завдала по Україні 46 авіаударів і здійснила 40 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Росія завдала по Україні 46 авіаційних ударів та здійснила близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Щодо ракет, то РФ випустила два “Калібри”, одну балістичну ракету “Іскандер-М”.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, "Калібри" вдалося знищити.

Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 13 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області;

та росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області;

під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області; на Авдіївському загарбники завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області;

загарбники завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області; на Шахтарському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдали авіаційного удару біля Макарівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдали авіаційного удару біля Макарівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького - Херсонської. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

та противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького - Херсонської. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними командування, російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. До прикладу, у Генічеському районі Херсонської області загарбники розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема, сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були знищені силами ППО.

Крім того, цієї ночі протиповітряна оборона збила в Хмельницькій області ворожу ракету.