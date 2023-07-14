Уночі сили ППО збили над Одещиною 8 "Шахедів"

Інформація про постраждалих не надходила.

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Уночі 14 липня сили ППО знищили над Одеською областю 8 ворожих "Шахедів".

Про це повідомив у Telegram голова одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, вночі країна-терорист під прикриттям складних погодних умов атакувала південь України кількома хвилями ударних безпілотників.

Над Одеською областю сили ППО різних підрозділів Сил оборони знищили 8 "Shahed-136". Інформація про руйнувань і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, вночі 11 липня країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136". 22 ворожих дрони знищили сили ППО півдня.