Уночі ворог атакував безпілотниками порт Одещини: 22 «Шахеди» були збиті силами ППО

Два безпілотники влучили в адміністративну будівлю припортового об’єкту.

Вночі 11 липня країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одеської області. 22 ворожих дрони знищили сили ППО півдня. Ще два безпілотники влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі були ліквідовані, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Раніше повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" сили ППО знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».