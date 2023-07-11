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Уночі ворог атакував безпілотниками порт Одещини: 22 «Шахеди» були збиті силами ППО

Два безпілотники влучили в адміністративну будівлю припортового об’єкту.

Уночі ворог атакував безпілотниками порт Одещини: 22 «Шахеди» були збиті силами ППО
Фото: скрин відео

Вночі 11 липня країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одеської області. 22 ворожих дрони знищили сили ППО півдня. Ще два безпілотники влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі були ліквідовані, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

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Раніше повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" сили ППО знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу «Zala».

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