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До середини липня планують відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища для Донеччини, - Кулеба

Наразі вдалося відновити централізоване водопостачання Покровську і Мирнограду.

До середини липня планують відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища для Донеччини, - Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

Спеціалісти незабаром мають відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища для мешканців Донецької області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Сьогодні (10 липня – ред.) запускаємо пробне включення насоса із закачуванням води в систему. Паралельно триває ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінну подачу водопостачання з Карлівського водосховища планується до середини липня", – розповів Олексій Кулеба.

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Він зазначив, що станом на зараз вдалося відновити централізоване водопостачання двом містам – Покровську і Мирнограду. Втім, ця вода технічна та подається за графіком.

Нагадаємо, 25 травня російські окупаційні війська завдали удару по плотині Карлівського водосховища у Донецькій області та зруйнували її.

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