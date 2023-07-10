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Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Попередньо минулось без втрат серед мирних жителів.

Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 180 вибухів. 

Хотінську громаду росіяни обстріляли з вертольоту некерованими авіаційними ракетами (НАР) та з артилерії. 

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Білопільська громада зазнала обстрілів з мінометів, гранатометів, артилерії та РСЗВ.

По Краснопільській громаді били з мінометів та артилерії, а по Глухівській - з АГС.

Юнаківську та Дружбівську громади обстріляли з мінометів.

На Есманську громаду з БпЛА скинули 9 вибухових пристроїв, Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії.

За попередніми даними минулось без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, влада Сумської області наразі не планує примусової евакуації мешканців прикордоння. Кожен мешканець матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

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