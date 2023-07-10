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Члени НАТО домовились щодо планів оборони від Росії, - ЗМІ

Країни НАТО планують під час саміту у Вільнюсі підвищити цільовий показник військових витрат. 

Члени НАТО домовились щодо планів оборони від Росії, - ЗМІ
Фото: eurointegration.com.ua

Троє дипломатів повідомили, що члени НАТО досягли згоди, попри незгоду Туреччини, щодо регіональних планів у випадку нападу РФ. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання щодо, зокрема, Кіпру. 

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Раніше члени НАТО вели невеликі війни в Афганістані та Іраку, і в Альянсі вважали, що Росія не становить екзистенційної загрози. Але напад РФ на Україну змусив НАТО усвідомити необхідність мати оборонні плани перед початком ймовірного конфлікту з Росією.

Відповідно, НАТО надасть своїм членам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення. Очікується, що для повної реалізації цих планів знадобиться кілька років.

Для фінансування цих планів члени НАТО планують під час саміту у Вільнюсі підвищити цільовий показник військових витрат. Відповідно, нинішня мета в 2% від національного ВВП стане мінімальною вимогою.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном. Він погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію

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