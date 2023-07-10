Пісторіус анонсував два пакети військової допомоги Україні

Про допомогу оголосять на саміті у Вільнюсі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення чергових пакетів військової допомоги Україні.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню в Берліні, пише CNN.

За його словами, на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, Німеччина оголосить про два нові пакети військової допомоги Україні.

"Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, що 3 липня Пісторіус заявив, що найближчими тижнями в Україну доставлять десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією.

Також бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.