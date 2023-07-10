Єврокомісія ще на рік продовжила дію спрощеного роумінгу для України

У ЄК закликали всіх операторів приєднатися до угоди.

Європейська комісія погодила продовження ще на 12 місяців угоди з мобільними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на повідомлення ЄК.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.

У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.

Паралельно Єврокомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію ЄК щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг. Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада ЄС ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, в квітні минулого року оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати для забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між ЄС та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

Пізніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.