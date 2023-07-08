Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно, – Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни заявила, що Євросоюз буде поруч з Україною, скільки буде потрібно.

Про це вона написала в Twitter.

“500 днів загарбницької війни Росії проти України. 500 днів мужнього українського опору. 500 днів непохитної європейської підтримки України. Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно”, – йдеться в повідомленні.

500 days of Russia’s war of aggression against Ukraine.



500 days of brave Ukrainian resistance.



500 days of steadfast European support for Ukraine.



We will stand by Ukraine as long as it takes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2023

Нагадаємо, сьогодні посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк звернулась до українців з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що світ вражений хоробрістю та стійкістю українського народу: "Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами".