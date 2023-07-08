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Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно, – Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни

Євросоюз продовжує непохитно підтримувати Україну.

Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно, – Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни заявила, що Євросоюз буде поруч з Україною, скільки буде потрібно. 

Про це вона написала в Twitter. 

“500 днів загарбницької війни Росії проти України. 500 днів мужнього українського опору. 500 днів непохитної європейської підтримки України. Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк звернулась до українців з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що світ вражений хоробрістю та стійкістю українського народу: "Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами".

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