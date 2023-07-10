Ще один човен з мігрантами із Сенегалу зник біля Канарських островів

На борту було близько 200 осіб, зокрема діти.

Іспанські рятувальники шукають у водах Канарських островів човен зі щонайменше 200 мігрантами із Сенегалу. Судно зникло понад тиждень тому, пише BBC.

Човен із 200 людьми на борту покинув Кафунтіне 27 червня, прямуючи до Канарських островів. Крім нього, зникли ще два човни.

Про них мало подробиць, але агентство Reuters цитує Хелену Малено з Walking Borders, яка каже, що на борту одного перебуває близько 65 осіб, а на іншому – до 60. Таким чином загальна кількість зниклих людей на човнах – понад 300.

Минулого місяця відбулася одна з найстрашніших аварії із мігрантами у Середземному морі, коли біля грецького узбережжя затонув переповнений траулер. Було підтверджено, що щонайменше 78 людей потонули, але Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила, що до 500 досі вважаються зниклими безвісти.

Подорож із Західної Африки на Канарські острови є одним з найнебезпечніших маршрутів для мігрантів, не в останню чергу тому, що вони зазвичай пливуть у простих рибальських човнах, які легко підкидаються потужними атлантичними течіями.

Минулого року щонайменше 559 людей загинули в морі, намагаючись дістатися до іспанських островів, повідомляє Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ). Кількість загиблих за 2021 рік склала 1126.