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Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік. 

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська обстріляли Межівську громаду Синельниківського району та Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" Межівську громаду. Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік. 

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Також вогнем окупантів пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто. 

Марганецьку громаду росіяни обстріляли з важкої артилерії, внаслідок обстрілу люди не постраждали. 

Нагадаємо, під завалами у місці видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, куди армія РФ влучила керованою авіабомбою, можуть залишатися троє людей. Від російського авіаудару п'ятеро людей загинули.

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