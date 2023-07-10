Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік.

Російські окупаційні війська обстріляли Межівську громаду Синельниківського району та Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" Межівську громаду. Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік.

Також вогнем окупантів пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто.

Марганецьку громаду росіяни обстріляли з важкої артилерії, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Нагадаємо, під завалами у місці видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, куди армія РФ влучила керованою авіабомбою, можуть залишатися троє людей. Від російського авіаудару п'ятеро людей загинули.