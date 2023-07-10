РФ перекинула снайперів до кордону з Сумщиною

Росія перекинула до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни планують проводити навчання вздовж меж Сумської області.

"Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", - пишуть у ЦНС.

Нагадаємо, що голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив, що евакуація жителів області з п’ятикілометрової зони прикордоння з РФ - це необхідність, яка назріла вже давно. З січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

29 червня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону.