Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, є поранений

Російські військові сьогодні, 10 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.
"Стан потерпілого задовільний", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що протягом минулої доби 9 липня російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.