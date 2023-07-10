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Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, є поранений

Стан потерпілого задовільний.

Російські військові сьогодні, 10 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.

"Стан потерпілого задовільний", - додали в ОВА.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби 9 липня російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.

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