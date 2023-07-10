ЗСУ тримають під вогневим контролем переміщення ворога у Бахмуті, – Маляр

Наші війська взяли під контроль панівні висоти.

Українські оборонці вже кілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога у Бахмуті.

Про це 10 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що це стало можливо завдяки тому, що "в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута".

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили чотири квадратних кілометри. Загалом звільнена площа тут – 24 квадратні кілометри української землі.

9 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Сил оборони у Бахмутському напрямку.