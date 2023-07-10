У Херсоні чоловік постраждав під час обстрілу окупантів

Лікарі надають йому необхідну допомогу.

LB.ua в Google News

Російські війська сьогодні, 10 липня, обстріляли Херсон.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу.

"Лікарі надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що 8 липня російські військові поцілили у територію суднобудівного заводу у Херсоні.

7 липня російська авіація вкотре обстріляла населені пункти Козацьке та Веселе на Херсонщині.