У Херсоні чоловік постраждав під час обстрілу окупантів

Російські війська сьогодні, 10 липня, обстріляли Херсон.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу.
"Лікарі надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що 8 липня російські військові поцілили у територію суднобудівного заводу у Херсоні.
7 липня російська авіація вкотре обстріляла населені пункти Козацьке та Веселе на Херсонщині.