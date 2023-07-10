Росіяни обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині, двоє загиблих

Російські війська обстріляли Авдіївку та Гостре в Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Близько 14:40 10 липня війська РФ відкрили вогонь по приватному сектору смт Гостре Покровського району.
Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків, серед них - батько та син. Усім потерпілим надано медичну допомогу.
Близько 15:00 росіяни вчергове обстріляли місто Авдіївка, де у власному будинку загинув чоловік.
За попередніми даними, окупанти атакували населені пункти з артилерії. Пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.
Нагадаємо, що 9 липня армія РФ бомбила Донеччину керованими авіабомбами, РСЗВ, артилерією. Поліцейські задокументували 9 ворожих обстрілів по житловому сектору у Донецькій області.