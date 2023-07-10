Росіяни обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині, двоє загиблих

LB.ua в Google News

Російські війська обстріляли Авдіївку та Гостре в Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Близько 14:40 10 липня війська РФ відкрили вогонь по приватному сектору смт Гостре Покровського району.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків, серед них - батько та син. Усім потерпілим надано медичну допомогу.

Близько 15:00 росіяни вчергове обстріляли місто Авдіївка, де у власному будинку загинув чоловік.

За попередніми даними, окупанти атакували населені пункти з артилерії. Пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.

Нагадаємо, що 9 липня армія РФ бомбила Донеччину керованими авіабомбами, РСЗВ, артилерією. Поліцейські задокументували 9 ворожих обстрілів по житловому сектору у Донецькій області.