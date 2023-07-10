Під завалами ще можуть лишатися люди.

Під завалами у місці видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, куди армія РФ влучила керованою авіабомбою, можуть залишатися троє людей.

Про це повідомила начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева, інформує Суспільне.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє цивільних людей, це можуть бути волонтери. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, які ускладнюються постійними тривогами і авіаударами", - сказала вона.

Оновлено 21:03: "7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові: пошукові роботи завершено", - розповіли в ДСНС.

Оновлено. В Оріхові Запорізької області п'ятеро людей загинули від російського авіаудару.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що кількість загиблих збільшилася до п'яти.

"На жаль, уже п'ятеро. Щойно дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка", - сказав Малашко.

Фото: ЗОВА

Фото: ЗОВА

Нагадаємо, що російська армія здійснила авіаудар по оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 поранені.