Правоохоронці повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Харківщини

Під час окупації “псевдоміліціонер” затримував і допитував громадян у місті Балаклія.

Слідчі поліції Харківської області заочно повідомили про підозру 36-річному “народному міліціонеру”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В тимчасово окупованому місті Балаклія чоловік добровільно обійняв посаду так званого “бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківської області”, – повідомили в поліції.

Правоохоронці уточнили, що під час окупації “псевдоміліціонер” затримував і допитував громадян у місті Балаклія Ізюмського району Харківщини.

Слідчі поліції заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо його вина буде доведена, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють трьох жителів Ізюмського району Харківської області у тому, що вони добровільно обійняли посади в так званій народній поліції.